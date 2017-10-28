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Далила Пилия

Далила Пилия: нам близки события в Каталонии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (56)
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Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Политолог Далила Пилия рассказала, какие события ждут гордых каталонцев и как они отразятся на обстановке в мире.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Не исключено, что Испания, которая воспринимает объявление каталонским парламентом независимости не иначе как попытку государственного переворота, применит войска для наведения порядка, сказала политолог Далила Пилия.  

"Конечно нам близки события, которые сейчас происходят в Каталонии. Наблюдаем за ними, что будет, к чему это приведёт, смогут ли? Конечно, у каталонцев, как и у всех стран, по закону есть право стать независимыми. Но беда в том, что нет механизмов реализации, как и куда потом идти, каждый выбирает свой путь", — сказала Пилия. 

"Каталония превращается в независимое государство в форме республики", — говорится в резолюции. Документ также провозглашает "строительство Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Парламент Каталонии обсудил ответные меры на действия Мадрида
© Sputnik. Джорди Бойшареу
Парламент Каталонии проголосовал за независимость

По словам политолога, серьезные экономические последствия сегодняшних событий будут долгосрочными. Примеру Каталонии могут последовать еще и другие регионы, в которых сильны сепаратистские настроения. 

"Каталония давно хотела независимости. Этому противостоянию более 300 лет. У них не было права говорить на родном языке, даже подписывать могилы на родном языке им запрещалось.  Если они отдельно пойдут, они смогут себя прокормить, но эта независимость для испанского правительства не только в экономическом плане невыгодна. Там рядом есть еще и Баскония, которая давно мечтает о независимости", — отметила она. 

Совет министров Испании намерен провести экстренное заседание. Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии. Также Рахой призвал испанцев хранить спокойствие.

"Как себя поведет Испания? Тут два варианта. Один – переговоры. Пока я не услышала со стороны Испании такого предложения. Может ли все это привести в войне? Сложно предугадать поведение и исход всего этого процесса. Возможно введут военных, возможно перейдут на переговоры. Надеюсь, что сегодня не дойдет до войны. Есть другие политические формы, чтобы путём переговоров решить проблему", — добавила Далила Пилия. 

1 октября в регионе прошел референдум о независимости. В тот день за отделение автономии от Испании отдали голоса 90% пришедших на избирательные участки (более 2,2 млн человек). Всего в голосовании принимали участие 2,26 млн человек — 42% населения региона. Конституционный суд Испании не признал результаты голосования.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (56)



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