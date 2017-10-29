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Люди размахивают испанскими флагами во время митинга за единство в Барселоне 29 октября 2017 год

Противники независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны

© AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Новости
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (58)
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После принятия каталонским парламентом резолюции о независимости от Испании и последовавших за этим мер Мадрида, протестующие вышли на улицы Барселоны в поддержку единой Испании.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Сторонники единой Испании вышли в воскресенье на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с объявлением местными властями независимости от Испании, сообщает РИА Новости.

Организатором митинга выступила общественная организация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали центристская партия "Граждане", соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Все три партии находятся в оппозиции к местным властям, их депутаты отказались принимать участие в незаконном, по их мнению и мнению испанского правительства, голосовании по резолюции о независимости в пятницу.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В преддверии манифестации сотни людей пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне, чтобы выразить поддержку правоохранительным органам — они подходили к полицейским и жали им руки, а также выкрикивали лозунги в поддержку единой Испании.

В солнечный и тёплый воскресный день люди прибывают на митинг целыми семьями — от самых старших до совсем маленьких детей. Многие участники акции принесли с собой национальные флаги Испании и флаги Каталонии — либо на древке, либо повязав его на манер плаща на спину. Купить полотнище можно прямо на улице: предприимчивые уличные торговцы просят за него от трёх до десяти евро.

Манифестация проходит в спокойной обстановке. В небе над местом проведения акции барражирует полицейский вертолёт. Многие поют известную песню "Да здравствует Испания".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (58)

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