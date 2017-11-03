Сирийские военные подтвердили освобождение города Дейр-эз-Зор от ИГ*

Информация о полном освобождении города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии от террористической группировки ИГ подтвердилась.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Сирийская армия полностью освободила от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости в пятницу сирийский военный источник.

"Сирийская армия полностью освободила от ИГ все районы и кварталы города Дейр-эз-Зор", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, саперы приступили к разминированию улиц и зданий, террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

В четверг вечером стало известно, что армия выбила террористов из трех районов в центре города. Были ликвидированы десятки боевиков, после чего под контроль правительственных войск перешел и центральный квартал Аль-Хамидия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



