На 10% лучше: разведчики ЮВО повысили уровень подготовки

Боевая учеба разведчиков проводилась в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал, Гудаута и Нагвалоу.

СУХУМ, 3 нояб – Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии повысили уровень и качество боевой подготовки на 10 % лучше, чем в прошлом годом, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik. Виталий Тимкив Лейтенанты ЮВО успешно сдали экзамены в Абхазии

"По результатам подведенных итогов за летний период обучения разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии повысили уровень и качество боевой подготовки. Под руководством опытных инструкторов соединения летняя пятимесячная боевая учеба разведчиков проводилась в условиях горно-лесистой и прибрежной местности трех полигонов — Цабал, Гудаута и Нагвалоу", — говорится в сообщении.

Военнослужащие совершенствовали навыки в организации наблюдательных постов, тактике устроения засад и налетов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств, а также задачи по поиску и взятию в плен снайперов и офицеров условного противника.

"Также в ходе учебы личный состав разведподразделений с применением современных бронетранспортеров БТР-82АМ и бронированных разведывательные машины "Дозор" провел около 40 тактико-специальных учений, в их числе по розыску и ликвидации маскирующихся диверсионно-разведывательных групп условного противника", — отмечает пресс-служба военной базы.

Как сообщили в пресс-службе, на всех учениях и занятиях по боевой подготовке военнослужащие отшлифовывали навыки по использованию таких современных штатных средств разведки, как переносные комплексы разведки и связи "Стрелец", лазерные приборы разведчика, радиолокационные станции ближней разведки.

В завершении летнего периода обучения, разведчики военной базы сдали итоговую проверку по боевой подготовке.