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Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ

Посол РФ рассказал о темах, которые могут обсудить Путин и Трамп

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Путин и Трамп в ходе возможной встречи на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могут обсудить терроризм, Сирию и КНДР, сообщил посол России в США.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут затронуть борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР в ходе возможной встречи во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
© AFP/ SAUL LOEB
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

"Я считаю, что контакты между лидерами они всегда полезны. Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения", — сказал Антонов.

По его словам, не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что главная проблема — это борьба с международным терроризмом.

"Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить", — отметил российский посол.

Он также напомнил об инициативе РФ по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи. "Я думаю, что и этот вопрос можно было бы обсудить. Ну и находясь в Азии, понятно, какие еще проблемы. Это проблема КНДР", — заявил Антонов.

"Дело мира только бы выиграло, если бы два лидера встретились и поговорили бы об актуальных проблемах… Ожидания, конечно же, позитивные, если будет принято решение с обеих сторон", — резюмировал он.

В интервью телеканалу Fox News Трамп ранее подчеркнул, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.




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