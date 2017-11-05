Культурные события Абхазии на неделю: в Сухуме спектакли, в Члоу танцы

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Sputnik, Анжелика Бения.

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Афиша культурных событий Абхазии с 6 ноября по 12 ноября:

Сухум

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба предлагает зрителям посмотреть спектакль "Дом Бернарды Альбы" и окунуться в мир женщин, трагедии и траура. Спектакль по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки принял абхазский зритель хорошо, отмечая, что в работе отражены проблемы современного абхазского общества. Абхазский театр будет ставить "Дом Бернарды Альбы" с 7 по 8 ноября, начало в 19:00.

В столице республики, в Центральном выставочном зале союза художников Абхазии (ЦВЗ) со 2 по 10 ноября будет проходить выставка абхазского мастера живописи Галины Атейба. Картины Галины Атейба отражают абхазскую самобытность и уникальную природу Абхазии.

Очамчыра

В Доме культуры села Члоу 9 ноября в 15:00 выступит очамчырский ансамбль песни и танца "Ерцаху" под управлением заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.