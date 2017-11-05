Пучдемон задержан бельгийскими властями на 24 часа

Экс-лидер Каталонии, ранее заявлявший о своей готовности к сотрудничеству с бельгийским правосудием относительно европейского ордера на арест, выданного Испанией, добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четыре бывших члена каталонского правительства в сопровождении адвокатов добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе, заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры, сообщает РИА Новости.

Как сообщил журналистам официальный представитель федеральной прокуратуры, задержанные лишены свободы "максимально на 24 часа".

Судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

Ордер на задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест.