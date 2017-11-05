Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в Москве

В результате поступившей информации об угрозе взрыва был отменен лишь один вечерний концерт в Большом театре, к моменту поступления информации все дневные представления были завершены.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Порядка 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы в воскресенье вечером после анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Из здания ГАБТ по адресу: Театральная площадь, 1 после звонка с угрозой взрыва эвакуированы 700 человек", — сказал собеседник агентства.

Вечером должен был состояться один вечерний концерт в Бетховенском зале, который в связи с возникшей ситуацией отменен.

Пресс-атташе Большого театра сообщила, что информация поступила после того, как уже были завершены все дневные спектакли на обеих сценах, а вечерние представления на исторической и новой сценах не были запланированы.

Также были выведены 2800 человек из торгового дома ГУМ, более двух тысяч — из гостиницы "Метрополь".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, с тех пор в разных регионах страны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. С середины октября волна пошла на спад, анонимные звонки стали поступать в полтора раза реже.