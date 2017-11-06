Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухума

ДТП произошло в Сухуме примерно в 13:00, рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия очевидцы происшествия.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на пересечении улиц Ардзинба и Пушкина в Сухуме в понедельник 6 ноября.

Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал с большой скоростью вниз по улице Ардзинба.

"Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходной разметке. Автомобиль ехал быстро и не пропустил их. Удар был очень сильный", — рассказала свидетель происшествия Ирма.

По ее словам, ребенка на частном автомобиле отвезли в больницу. ДТП произошло примерно в 13:00.

В приемной Республиканской больницы сообщили, что мальчик семи лет находится в сознании и ему делают рентген.