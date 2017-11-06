Ученые выяснили, что испытывают люди после смерти

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Исследователи из американского университета провели научную работу, в результате которой выяснили, что испытывают люди после смерти, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на LiveScience.

По итогам экспериментов и теоретических исследований работники университета заявили: люди осознают, что скончались, и понимают, что происходит вокруг. Такой вывод ученые сделали исходя из того, что клетки мозга отмирают в течение нескольких часов после клинической смерти, именно в эти моменты происходит осознание происходящего.

Данные выводы подтверждают истории людей, которые пережили остановку сердца. Пациенты могли в деталях описать, что происходило вокруг после их клинической смерти.