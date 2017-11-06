Сразу две "Формулы" пройдут в Сочи

Гран-при России "Формулы-1" проходит на трассе "Сочи Автодром" с 2014 года.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. В Сочи пройдет этап серии автогонок в классе "Формула-2" в конце сентября 2018 года, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA), сообщает Р-Спорт.

Как отмечается в сообщении, календарь чемпионата, состоящего из 12 этапов, был утвержден в понедельник. Новыми станут предпоследний этап в Сочи (28-30 сентября) и Ле-Кастелле (Франция, 22-24 июня). Сезон откроет этап в Бахрейне 6-8 апреля, завершится чемпионат в ОАЭ 23-25 ноября.

Согласно предварительному календарю чемпионата "Формулы-1", сочинский этап пройдет 28-30 сентября. Таким образом, соревнования "Формулы-2" пройдут совместно с гонками в главной "Формуле".

Гран-при России "Формулы-1" проходит на трассе "Сочи Автодром" с 2014 года.