18:24 06 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Формула 2

Сразу две "Формулы" пройдут в Сочи

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0

Гран-при России "Формулы-1" проходит на трассе "Сочи Автодром" с 2014 года.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. В Сочи пройдет этап серии автогонок в классе "Формула-2" в конце сентября 2018 года, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA), сообщает Р-Спорт.

Как отмечается в сообщении, календарь чемпионата, состоящего из 12 этапов, был утвержден в понедельник. Новыми станут предпоследний этап в Сочи (28-30 сентября) и Ле-Кастелле (Франция, 22-24 июня). Сезон откроет этап в Бахрейне 6-8 апреля, завершится чемпионат в ОАЭ 23-25 ноября.

Согласно предварительному календарю чемпионата "Формулы-1", сочинский этап пройдет 28-30 сентября. Таким образом, соревнования "Формулы-2" пройдут совместно с гонками в главной "Формуле".

Гран-при России "Формулы-1" проходит на трассе "Сочи Автодром" с 2014 года.




Главные темы

  • Президент Турции Тайип Эрдоган, фото из архива
    Эрдоган и Путин встретятся в Москве

    Лидеры двух стран планируют обсудить двусторонние отношения, а также вопросы урегулирования сирийского кризиса.

    12
  • Осень в Бишкеке
    Возможен дождь: погода в Абхазии на неделю

    В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

    38
  • Виталий Джениа и Эльвира Арсалия
    Золото и серебро: абхазских художников наградили в Москве

    Пресс-конференция о выставке абхазских художников в Москве, организованной Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в понедельник 6 ноября.

    98

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе с участием делегаций. Справа - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
    Давайте говорить!

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Не пущать!

    Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль - Кастели. Является традиционной забавой жителей юга Каталонии.
"Замки из людей" в Каталонии
Награды и планы: в Sputnik рассказали о выставке абхазских художников в Москве
Награды и планы: в Sputnik рассказали о выставке абхазских художников в Москве
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia