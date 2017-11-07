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Сирийский город Дейр-эз-Зор, архивное фото

В Сирии ранены журналисты двух российских телеканалов

© Sputnik. Михаил Алаеддин
Новости
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В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Журналисты телеканала НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов получили осколочные ранения, их жизни вне опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала НТВ.

"Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова, также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь.




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