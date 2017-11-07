Российским спортсменам могут запретить исполнять гимн на зимней Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

СУХУМ, 7 ноя —Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, но с условием, что спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия и исполнение гимна страны, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на New York Times.

В сентябре этого года главы антидопинговых агентств 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. 1 ноября Комиссия МОК дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова по обвинению в употреблении допинга.

© Sputnik. Алексей Куденко Песков: США пытаются не допустить россиян на Олимпиаду

По сообщению New York Times, должностные лица МОК рассматривают один из вариантов допуска россиян на Игры-2018, но при условии, что национальный гимн России не будет исполняться, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия. Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков ранее заявил агентству "Р-Спорт", что россияне на Олимпиаде в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом, его слова подтвердил вице-президент (ОКР) Геннадий Тимченко.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будут "унижением для страны".

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.