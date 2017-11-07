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Города Мира. Пхенчхан

"Спекуляцией" назвал МОК сообщение о запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Международный олимпийский комитет в декабре должен принять решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Сообщение в газете New York Times о возможном допуске сборной России до Олимпиады 2018 года, но с условием, что национальный гимн России исполняться не будет, является преждевременной спекуляцией, заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК), передает Р-Спорт.

Олимпиада
© Sputnik. Гильем Бейкер
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Ранее New York Times сообщила, что МОК в связи с последними допинговыми скандалами в российском спорте может допустить сборную России до Олимпийских игр в Пхенчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

"Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация", — сообщил представитель МОК.

МОК по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о возможном применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи создал две комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Первая комиссия занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи, вторая — проверкой информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Ранее было объявлено, что МОК в декабре должен принять решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018.




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