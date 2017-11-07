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Главный приз конкурса Евровидение

Россия снова в числе участников конкурса песни "Евровидение"

© Фото: Thomas Hanses (EBU)
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Свое участие в конкурсе "Евровидение" в 2018 году подтвердили 42 страны, в том числе Россия.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Россия в 2018 году примет участие в международном конкурсе песни "Евровидение", который пройдет в мае следующего года в столице Португалии – городе Лиссабоне, сообщили Sputnik Беларусь в пресс-службе Европейского вещательного союза.

Человек едет на велосипеде мимо официального логотипа конкурса песни «Евровидение» в центре Киева
© AFP/ Sergei SUPINSKY
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Лиссабон получил право проведения "Евровидения" после победы на конкурсе 2017 года представителя Португалии Сальвадора Собрала.

В очередном "Евровидении" примут участие 42 страны. Вернется на сцену конкурса Россия – в текущем году из-за запрета певице Юлии Самойловой на въезд на территорию Украины российский "Первый канал" был вынужден отказаться от участия в шоу и его трансляции.

Вновь примет участие в "Евровидении" и Австралия, а также большинство стран Европы. Новые государства в следующем году к конкурсу не присоединятся – ранее ходили слухи о возможном возвращении Турции или участии Казахстана.




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