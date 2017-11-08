Twitter определился: количество знаков в сообщении увеличили до 280

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Социальная сеть микроблогов Twitter увеличила допустимое количество знаков в сообщениях до 280, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 символами. В сентябре Twitter начал тестировать увеличение числа знаков до 280, но нововведение было доступно лишь для небольшой группы пользователей.

Увеличение количества символов не коснулось японского, корейского и китайского языков, говорится в официальном блоге компании.

Генеральный директор компании Джек Дорси написал в своем аккаунте: "140+140!"

​

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной ее продукт — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.