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Дмитрий Песков

Песков: вопрос о разрыве дипотношений с РФ - суверенное дело Украины

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что Верховная Рада Украины может принять закон, который включает пункт о разрыве дипотношений с РФ.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. В Кремле считают вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева суверенным делом Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Кабинет министров Украины
© Sputnik. Стрингер
Эксперт: разрыв Киевом дипотношений с РФ - первый шаг к признанию ЛНР и ДНР

При этом, по его словам, если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

"На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию", — сказал Песков журналистам.

Пескова также спросили о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной. "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны", — ответил он.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной были установлены 14 февраля 1992 года. В 2014 году Москва и Киев отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.




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