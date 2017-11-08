Умерла дочь Людмилы Гурченко

Умерла единственная дочь Народной артистки СССР Людмилы Гурченко, ее надеются похоронить рядом с матерью на Ваганьковском кладбище.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Дочь Народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева в среду ушла из жизни на 59-м году жизни, сообщил РИА Новости ее адвокат Шота Горгадзе.

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил адвокат. Он сказал, что тут есть некоторые сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

Мария Королева была единственной дочерью Народной артистки СССР Гурченко от брака с историком и сценаристом Борисом Андроникашвили. Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года из-за сердечной недостаточности.