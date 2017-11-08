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Социальная сеть facebook

Роскомнадзор запланирует ряд проверок деятельности Facebook в России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Роскомнадзор будет проводить проверки компаний в соответствии с законом о персональных данных на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что будет отводиться до полугода.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Роскомнадзор в ближайшее время запланирует ряд проверок деятельноти соцсети Facebook в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В ближайшее время Роскомнадзором будет запланирован ряд надзорных мероприятий, направленных на проведения анализа деятельности администрации социальной сети Facebook по обработке персональных данных российских пользователей, порядка и условия предоставления пользовательских услуг, содержания локальных актов", — сказал представитель в Роскомнадзоре.

По итогам проверки ведомство сделает выводы о степени соответствия деятельности социальной сети требованиям российского законодательства и, при наличии оснований, предложения по принятию мер реагирования.

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© Sputnik. Natalia Seliverstova
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Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что Twitter планирует локализовать базы данных россиян на территории России к середине 2018 года. "Реализация указанной договоренности находится на постоянном мониторинге службы", — подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

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