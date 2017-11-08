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Сирийские войска прорвали кольцо окружения на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор

Сирийская армия окружила последний оплот ИГ*

© Sputnik. Михаил Алаеддин
Новости
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Сирийская армия планирует освободить город Букемаль, последний оккупированный террористами город, в течение ближайших нескольких дней.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Сирийские правительственные войска и союзные силы полностью замкнули кольцо вокруг города Букемаль — последнего оплота террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в САР, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия полностью окружила Букемаль и взяла его под огневой контроль", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, сирийская армия планирует освободить Букемаль и разгромить последний оплот ИГ в течение ближайших нескольких дней.

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
© Sputnik. Михаил Алаеддин
Сирийские военные подтвердили освобождение города Дейр-эз-Зор от ИГ*

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зор с западного направления и практически сразу перешли в наступление на его восточных окраинах. Десятого сентября правительственные войска сломили сопротивление ИГ на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы. После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, армии САР удалось выйти к западному берегу Евфрата. Спустя несколько недель правительственные силы уничтожили крупный оплот террористов близ Букемаля — в городе Меядин. Третьего ноября командование сирийской армии объявило о полном освобождении от ИГ города Дейр-эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.


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