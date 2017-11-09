Депутат Рады заявил, что Порошенко против разрыва дипотношений с РФ

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает внесение в закон о реинтеграции Донбасса положений о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Президент Украины не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко Иван Винник, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Andrey Stenin Украина готовится разорвать дипломатические отношения с Россией

"Я могу только сказать, что президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею, которую я предложил комитету, — она остается на рассмотрении комитета", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".