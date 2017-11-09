CNN и Google могут пострадать в ответ на запрет российского ТВ в США

Россия может предпринять зеркальные и превентивные меры в ответ на законопроект, рассматриваемый Сенатом США и запрещающий телестанциям передавать контент, который "контролируется или финансируется российским правительством".

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения, если в США будет принят закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети российский государственный видеоконтент, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

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Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты.

"Если закон будет принят, Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского Конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции, будет введен законодательный запрет на включение CNN в любые трансляции, в том числе в пакетах кабельного телевидения", — заявил Морозов.

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Позже глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Россия может принимать не ответные, а превентивные меры в отношении СМИ и информационных ресурсов США, работающих в России, в том числе Google, по принципу действий КНР.

"Если мы будем принимать только ответные меры (на ограничения США в отношении российских СМИ), то мы будем все время находиться в состоянии обороны. Если есть основания для принятия каких-то ограничительных мер в отношении СМИ США в России, их надо принимать. Например, в свое время Google в Китае пришлось согласиться на серьезные ограничения, а наш информационный рынок не менее привлекательный для них", — заявил Пушков на заседании комиссии.