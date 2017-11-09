14:07 09 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
ТВ

CNN и Google могут пострадать в ответ на запрет российского ТВ в США

© flickr.com/
Новости
Получить короткую ссылку
1410

Россия может предпринять зеркальные и превентивные меры в ответ на законопроект, рассматриваемый Сенатом США и запрещающий телестанциям передавать контент, который "контролируется или финансируется российским правительством".

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения, если в США будет принят закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети российский государственный видеоконтент, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

RT
© Sputnik. Mikhail Voskresensky
Москва жестко ответит США за давление на RT и Sputnik

Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

Авторы законопроекта, очевидно, планируют запретить какие-либо контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты.

"Если закон будет принят, Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского Конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции, будет введен законодательный запрет на включение CNN в любые трансляции, в том числе в пакетах кабельного телевидения", — заявил Морозов.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы

Позже глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Россия может принимать не ответные, а превентивные меры в отношении СМИ и информационных ресурсов США, работающих в России, в том числе Google, по принципу действий КНР.

"Если мы будем принимать только ответные меры (на ограничения США в отношении российских СМИ), то мы будем все время находиться в состоянии обороны. Если есть основания для принятия каких-то ограничительных мер в отношении СМИ США в России, их надо принимать. Например, в свое время Google в Китае пришлось согласиться на серьезные ограничения, а наш информационный рынок не менее привлекательный для них", — заявил Пушков на заседании комиссии.

По теме

Пилия: огромное количество американцев не доверяет собственным СМИ
Войны СМИ: эксперты о предложении ограничить американские СМИ в России
Долг платежом красен: на блокировку в Twitter рекламы RT и Sputnik будет ответ
Путин о работе RT и Sputnik: удивляюсь смелости и таланту сотрудников



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийские беженцы
    Прощай, Сирия!

    Более 40 граждан Казахстана, России и Узбекистана, обнаруженных в сирийских лагерях, перевезут в столицу Чечни.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент КР Алмазбек Атамбаев во время встречи в Кремле. Архивное фото
    Заходите к нам на огонек

    Президент России Владимир Путин пригласил уходящего главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на международный культурный форум в Санкт-Петербурге.

  • Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
    Давайте говорить!

    Беларусь готова обсуждать с МВФ вопросы, по которым есть разногласия, и открыта к максимально тесному сотрудничеству для получения трехмиллиардного кредита.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Битва за язык

    Петиция журналиста Дениса Бартецкого о сохранении билингвального образования в Латвии набрала 10 тысяч голосов и будет направлена в Сейм.

  • Вагон поезда на железнодорожном вокзале Вильнюса, архивное фото
    Кто это сделал?

    В Сейме Литвы началось разбирательство в отношении лиц, ответственных за установку на поезда "Литовских железных дорог" российской системы безопасности "Клуб-У".

  • Тирасполь
    Руссо-туристо

    Ростуризм намерен включить предложение отдыха в Приднестровье в российскую систему оказания туристических услуг.

  • Государственные флаги на церемонии открытия учений ОДКБ на полигоне в Ростове
    Будут все!

    Все лидеры стран, входящих в ОДКБ, подтвердили участие в Минском саммите. Одна из его главных тем – безопасность южных границ Таджикистана.

  • Совместные российско-узбекские учения на полигоне Фориш
    Вооружай, но проверяй

    Чего ждать от новой вехи в военно-техническом сотрудничестве Ташкента и Москвы, которая уже ознаменовалась целым рядом конкретных соглашений.

  • За решеткой. Иллюстративное фото
    Поскользнулся, упал…

    Вируская тюрьма в Эстонии заплатит заключенному 300 евро за то, что он дважды поскользнулся и упал на мокром полу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Глаза разбегаются от такой красоты
Музей автомобильного спорта в Сочи
Схватка акулы и дайвера
Акула вступила с дайвером в схватку за его обед
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia