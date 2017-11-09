Определена дата встречи Путина и Трампа

Встреча лидеров России и США в рамках саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" состоится в пятницу.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

© Sputnik. Григорий Сысоев Посол РФ рассказал о темах, которые могут обсудить Путин и Трамп

"Десятого числа", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, установлена ли дата второй встречи двух лидеров.

По его словам, "время сейчас согласовывается".

Накануне Ушаков напомнил, что оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября. По его словам, вполне логично, что Путин и Трамп поговорят там.

Помощник президента добавил, что Москва готова к "отдельной обстоятельной двусторонней встрече", поскольку "есть, что обсуждать". Он уточнил, что это касается и отношений между двумя странами, и международной проблематики — "начиная от Сирии и кончая КНДР".

Ранее президент США назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

© Sputnik. Михаил Климентьев Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге

В Москве считают, что отношения России и США находятся на "беспрецедентно низком уровне". В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

Саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в городе Дананг. В нем примут участие главы государств и правительств многих стран, в том числе России, США, Австралии, Канады, Китая, Южной Кореи. По итогам саммита планируется принять совместную декларацию, в которой будет дана оценка региональной и мировой экономической ситуации и намечены шаги на будущее.