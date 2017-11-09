Ученые из МГУ доказали, что микробы могут жить на Марсе

Полученные учеными данные о жизнеспособности некоторых микроорганизмов могут быть применены для оценки возможности обнаружения жизнеспособных микроорганизмов на других объектах Солнечной системы и внутри малых тел в космическом пространстве.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники биологического факультета МГУ имени Ломоносова, экспериментально смоделировав условия на поверхности Марса, выяснили, что некоторые микроорганизмы, обитающие в древних арктических мерзлых породах, могут существовать в таких условиях до 20 миллионов лет, результаты этой работы опубликованы в международном научном журнале Extremophiles, сообщает РИА Новости.

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До сих пор было неизвестно, каковы пределы устойчивости микроорганизмов к воздействию таких экстремальных факторов, как резкие перепады температур в диапазоне многих десятков градусов и одновременного воздействия высоких доз радиации. Информация об этом необходима, чтобы планировать астробиологические космические миссии, для которых важно внимательно подойти к выбору объектов исследования и разработке методов обнаружения жизни во Вселенной.

В данной работе авторы исследовали устойчивость к радиации микробных сообществ вечномерзлых осадочных пород в условиях низкой температуры и низкого давления. Эти породы считаются земным аналогом реголита — остаточного грунта после космического выветривания. Ученые предполагают, что потенциальная биосфера Марса может сохраняться в так называемом криоконсервированном состоянии, и что главным фактором, лимитирующим длительность сохранения марсианской биосферы, является накопление клетками радиационных повреждений.

"Нами исследовано совокупное воздействие ряда физических факторов (гамма-излучение, низкое давление, низкая температура) на микробные сообщества древних арктических мерзлых осадочных пород. Исследован уникальный природный объект — древние мерзлые породы, не оттаивавшие около двух миллионов лет. В целом, нами проведен модельный эксперимент, более полно воспроизводящий условия криоконсервации в реголите Марса", — рассказал один из авторов работы, аспирант кафедры биологии почв биологического факультета МГУ Владимир Чепцов, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы МГУ.

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При моделировании воздействия факторов на организмы ученые использовали оригинальную климатическую камеру, которая позволяет поддерживать низкое давление и низкую температуру во время гамма-облучения. Авторы отмечают, что в работе в качестве модельного объекта использовались природные микробные сообщества, а не чистые культуры микроорганизмов.

Изученные микробные сообщества показали высокую устойчивость к воздействию моделируемых условий марсианской среды. После облучения не только общая численность клеток бактерий, но и число бактериальных клеток, в которых активно протекал обмен веществ, сохранились на контрольном уровне.

"Результаты исследования свидетельствуют о возможности длительной криоконсервации жизнеспособных микроорганизмов в марсианском реголите. Полученные данные также могут быть применены для оценки возможности обнаружения жизнеспособных микроорганизмов на других объектах Солнечной системы и внутри малых тел в космическом пространстве", — отметил Чепцов.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Института космических исследований РАН, Физико-технического института имени Иоффе РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Уральского федерального университета и Петербургского института ядерной физики имени Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Исследование поддержано грантом РНФ "Научные основы создания национального банка-депозитария живых систем" (проект "Ноев Ковчег").