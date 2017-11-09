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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Челябинск

Путин связал допинговые обвинения против РФ с предстоящими выборами

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Президент России связал обвинения против РФ в поддержке допинга с предстоящими выборами президента, которые состоятся в марте 2018 года.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин связал обвинения в адрес России в поддержке применения допинга спортсменами с предстоящими в 2018 году выборами главы российского государства, сообщает РИА Новости.

"Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает", — сказал Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода в рамках рабочей поездки в Челябинск.

Флаг России и флаг Олимпиады
© REUTERS/ ISSEI KATO
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Президент РФ констатировал, что сегодняшние международные спортивные организации, в том числе МОК, очень зависимы от большого количества составляющих, прежде всего от спонсоров, потом от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей. По его мнению, "это огромный пласт связей и зависимостей". "И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах", потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели", — заявил российский лидер.

"В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы (США) хотят создать проблемы при выборах президента России", — считает Путин.

"Если это так, то это очень плохо, потому что подрывает сам смысл олимпийского движения", — уверен Путин. "Потому что спорт, как и культура, должен быть вне всякой политики, поскольку это мосты, которые объединяют людей, а не нечто такое, что разрушает отношения между государствами", — пояснил он.

"Нужно навести порядок в мировой антидопинговой системе", — добавил Владимир Путин.

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