Президент Науру посетит с рабочим визитом Абхазию 12 ноября

Министр здравоохранения и образования, советник президента по особым поручениям и Постоянный представитель Республики Науру при ООН будут сопровождать президента Науру во время его поездки в Абхазию.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Президент Республики Науру Барон Вака прибудет в Республику Абхазия с рабочим визитом с 12 по 13 ноября, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"12 ноября Рауль Хаджимба и Барон Вака проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

По сообщению на сайте президента Абхазии, в состав делегации, возглавляемой президентом Республики Науру, войдут депутат Парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, депутат Парламента, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, Постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес.



