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Барон Вака

Президент Науру посетит с рабочим визитом Абхазию 12 ноября

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Министр здравоохранения и образования, советник президента по особым поручениям и Постоянный представитель Республики Науру при ООН будут сопровождать президента Науру во время его поездки в Абхазию.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Президент Республики Науру Барон Вака прибудет в Республику Абхазия с рабочим визитом с 12 по 13 ноября, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"12 ноября Рауль Хаджимба и Барон Вака проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении. 

По сообщению на сайте президента Абхазии, в состав делегации, возглавляемой президентом Республики Науру, войдут депутат Парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, депутат Парламента, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, Постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес. 

Делегация из Науру во главе со спикером Парламента Науру Сирил Бураман посетила Абхазию в сентябре 2016 года, во время этого визита стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.

Делегация Республики Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного Собрания, министром иностранных дел Абхазии.



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