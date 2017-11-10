Терроризм осудили на заседании Межпарламентской Ассамблеи в Цхинвале

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Государства-участники Сообщества "За демократию и права народов" решительно осудили террористические акты, произошедшие по всему миру в последние годы.

Участники Сообщества в пятницу приняли специально заявление в ходе заседания Мжепарламенткой Ассамблеи в Цхинвале, передает Sputnik Южная Осетия.

Они признали теракты, вне зависимости от форм их проявления, преступлениями против человечности, не имеющими оправдания.

"Очевидно, что террористическая угроза носит общемировой характер, затрагивает все страны и континенты, унося все больше человеческих жизней. Именно поэтому борьба с распространяющимися террористическими проявлениями требует самой активной консолидации усилий всех международных субъектов", — говорится в заявлении.

Участники Сообщества высоко оценили усилия России по предотвращению терактов, устранению очагов терроризма и выразили уверенность в исключительной значимости и эффективности российской военной операции в Сирии. Они считают, что подобная деятельность требует широкой практической поддержки со стороны всех участников международного сообщества.

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Государства-участники Сообщества выразили готовность оказывать всестороннее содействие РФ в борьбе с терроризмом, включая обеспечение стабильности на Кавказе, а также в деле включения в совместную трансграничную работу по противодействию процессам формирования новых террористических сетей, агитации и вербовки в такие организации, в том числе в юго-восточной Европе.

Участники Сообщества отметили наличие существенной нормативно-правовой базы между тремя республиками, позволяющей регулировать совместные действия по предотвращению организованного терроризма и борьбе с его проявлениями.

"В данном контексте особое значение имеет постоянная модернизация и развитие сформированных практических механизмов взаимодействия, которые уже сегодня позволяют координировать предпринимаемые усилия и обмениваться актуальной оперативной информацией", — говорится в заявлении.

Участники МПА также выразили готовность на постоянной основе вести работу по совершенствованию антитеррористического законодательства для создания механизмов совместной с РФ деятельности по противостоянию терроризму, с акцентом на предупреждение и своевременное выявление возможных терактов, а также любых действий, направленных на распространение идеологии терроризма в обществе.