Госдума РФ ратифицировала условия реструктуризации ж/д кредита Абхазии

Реструктуризация приведет к уменьшению объемов получаемых Россией по соглашению платежей в 2017–2019 годах почти в три раза.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. В Госдуме РФ одобрили закон о ратификации протокола к российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита, сообщает РИА Новости.

Протокол, внесенный на ратификацию правительством РФ, устанавливает условия реструктуризации задолженности по кредиту, предоставленному Абхазии в объеме 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги. Использование данного кредита завершилось в 2013 году. "Условия реструктуризации не предусматривают списания задолженности, и это одна из особенностей данного соглашения", — заявил на пленарном заседании заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

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По состоянию на 29 марта 2017 года общая сумма платежей, осуществленных Абхазией по кредиту, составляла 556,8 миллиона рублей, в том числе 289,8 миллиона рублей в погашение основного долга и 267 миллионов рублей в уплату процентов, а остаток задолженности — 1,7 миллиарда рублей. В соответствии с соглашением платежи осуществляются два раза в год, последний платеж должен быть осуществлен в июле 2023 года.

В январе 2017 года Абхазия не осуществила платеж в погашение основного долга, из-за чего образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 миллиона рублей. При этом в прошлом дебитор неоднократно нарушал свои обязательства как в части использования кредита (соответствующий период пришлось продлить на два года), так и в части его погашения (в 2016 году Абхазия дважды допускала образование просроченной задолженности). Начиная с 2013 года, после окончания работ по восстановлению республиканской железной дороги, Абхазия на регулярной основе поднимала вопрос о необходимости пересмотра графика платежей по соглашению или даже списания задолженности.

Протокол к соглашению увеличивает период погашения кредита на 6 лет (с 2023 до 2029 года включительно), уменьшая ежегодные суммы платежей с 316-368 миллионов рублей до 109-143 миллионов рублей в период 2017–2021 годов, включая проценты за пользование кредитом. В период с 2017 по 2029 год предполагается погашение просроченной задолженности в сумме 131,5 миллиона рублей. Помимо этого, предусматривается выплата штрафных процентов, начисленных на просроченную задолженность (по состоянию на 20 марта 2017 года — 2,34 миллиона рублей), не позднее 10 календарных дней с даты начала временного применения протокола (выплачено абхазской стороной в полном объеме).

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Как отметил Сторчак, при подготовке условий реструктуризации были учтены два обстоятельства.

"Первое, наиболее существенное обстоятельство было связано с тем, что экономический эффект от введения в эксплуатацию абхазской части железной дороги оказался существенно ниже, чем предполагалось инициаторами проекта… Вторая причина — выход на пиковые нагрузки для национального бюджета республики в 2016–2021 годы", — пояснил замминистра.

"Если до пиковых платежей нагрузка составляла 2% от доходной части республиканского бюджета, то после наступления графиковых платежей она увеличилась почти в три раза", — напомнил Сторчак.

Реструктуризация приведет к уменьшению объемов получаемых Россией по соглашению платежей в 2017–2019 годах почти в три раза: с 1,044 миллиарда до 352 миллионов рублей. В то же время условия реструктуризации не предусматривают прямого списания абхазской задолженности, в связи с чем в период до 2029 года включительно общая номинальная сумма причитающихся от дебитора платежей увеличится на 222 миллиона рублей.