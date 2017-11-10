Память о Задорнове: цитаты и факты из жизни сатирика

Читайте в материале Sputnik Беларусь цитаты и некоторые факты из жизни Михаила Задорнова.
Сатирик Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 год в возрасте 69 лет.
Читайте в материале Sputnik Беларусь цитаты и некоторые факты из жизни Михаила Задорнова.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России и СГБ Республики Абхазия регулярно проводят рейды по поиску и изъятию средств поражения.
Ранее Владимир Этуш заявил, что в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей.
Группа специалистов проверила несколько объектов в Сухуме на степень доступности для людей с инвалидностью. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава стал свидетелем того, как обычная лестничная ступенька может "вырасти" в целую стену, а отсутствие ориентиров может сбить с пути.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.
В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.
В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.
Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги".
Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.
Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.
Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.
Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.