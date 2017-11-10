Владимиру Этушу вернули 28 млн рублей

Ранее Владимир Этуш заявил, что в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Супруга Владимира Этуша сообщила, что им полностью вернули все пропавшие деньги, передает РИА Новости.

Ранее СК РФ возбудил дело о мошенничестве по факту хищения крупной суммы денег у актера Владимира Этуша.

"Сегодня нам полностью возмещен материальный ущерб. Деньги вернулись к своим законным хозяевам", — сообщила Елена Этуш, отметив, что все средства находятся в "Сбербанке".

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"Мы выражаем огромную благодарность работникам Следственного Комитета России и лично Александру Ивановичу Бастрыкину за четкие и высокопрофессиональные действия. Если бы не они, не видать бы нам наших денег как своих ушей", — отметила супруга актера.

Ранее СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.

Тверской суд Москвы 25 октября санкционировал арест до 18 декабря бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, подозреваемого в хищении денежных средств известного актера Владимира Этуша и его супруги. Сам Барганджия заявил, что взял деньги в долг и у него есть действующий договор займа до декабря.