Путин и Трамп побеседовали на саммите АТЭС во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин в субботу прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме в момент церемонии фотографирования, сообщает РИА Новости.

Президенты РФ и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

Оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС. Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита, тогда они поприветствовали друг друга только рукопожатием.