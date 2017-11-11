Путин о разговоре с Трампом: пообщались успешно

Владимир Путин и Дональд Трамп непродолжительно побеседовали во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Беседу с Дональдом Трампом на полях АТЭС Владимир Путин назвал успешной, но, по его словам, необходимо найти возможность сесть и подробно обсудить двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.

Путин объяснил, почему полноформатные переговоры с Трампом не состоялись. По его словам, это связано и с графиками лидеров, и формальностями протокола.

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"Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну … Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили", — сказал Путин.

"Нам, безусловно, все-таки нужно будет найти возможность, и нашим командам, и на уровне президентов, сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений", — сказал российский президент.

"У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас сегодня практически на нуле", — сказал Путин.

По его словам, нынешний объем товарооборота несерьезен для обеих стран. "Было всего 28 миллиардов, стало 20 миллиардов. Для таких стран, как США и Россия, это почти ноль", — заявил Путин.

Он отметил, что в ходе беседы им удалось все же обсудить и повестку саммита. "Говорили о том, как использовать те новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей", — пояснил президент РФ.