Тонкая зеленая линия перечеркнула репутацию iPhone X

В социальных сетях появились фото с изображением бракованных экранов самого модного гаджета 2017 года.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Не прошло и недели, как на рынок вышел iPhone X, а пользователи выявили первый значительный недостаток аппаратного обеспечения.

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сайт Mashable, некоторые из первых владельцев iPhone X уже сообщают о выявленных в ходе ежедневного использования проблемах с их премиальными устройствами стоимостью 999 долларов США.

​Так, на некоторых совершенно новых ультрасовременных OLED-дисплеях Apple появилась тонкая вертикальная зеленая линия. Неудивительно, что разочарованные владельцы мобильных устройств зашли в сеть микроблогов Twitter, чтобы поделиться фотографиями проблемы. Недостаток даже был назван "зеленой линией смерти".

Некоторые владельцы iPhone X говорят, что они включили перезапуск и даже использовали функцию восстановления системы на своих устройствах, но это не привело к желаемому результату — раздражающая зеленая полоска остается на экране, несмотря ни на какие действия.

@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs — mix0mat0sis (@mix0mat0sis) 7 ноября 2017 г.

​Есть мнение, пишет сайт, что проблема может быть связана с проблемой отображения пикселей. Сходный тип явлений проявился в прошлом на аналогичных OLED-устройствах, в частности, Samsung Galaxy S7. Все это заставляет склониться к теории, что проблема, скорее всего, является аппаратным сбоем.

Apple, похоже, знает об этой проблеме, поскольку официальная учетная запись компании взаимодействует с некоторыми владельцами iPhone X в Twitter. Один из этих владельцев сказал, что Apple бесплатно заменила его смартфон в магазине Apple Store, но не указал, было бы объяснение о том, что могло бы вызвать данный недостаток.

С соответствующим запросом сайт обратился к компании-производителю, чтобы выяснить, что может вызвать сбой и сколько подобных случаев расследует компания.

@reneritchie Hi Rene, looks like I’m not the only one experiencing this vertical green line of pixels on the right side of the iPhone X. Tried to get in to the Genius Bar today but no appt. til Tuesday. Just tried a Restore without improvement… Ideas? pic.twitter.com/sE875qv5BI — Scott hates 🍊🤡 (@scott4pendleton) 4 ноября 2017 г.

​Недостатки не редко встречаются у смартфонов первого серийного выпуска громкой новой версии. У Pixel 2 XL от Google были свои проблемы с дисплеем после выхода на рынок, и один из вариантов другого iPhone от Apple 2017 года — 8 Plus — имел свои проблемы с разбуханием батареи. Пожалуй, самым известным таким случаем следует считать взрывоопасный Samsung Galaxy Note 7.

Что касается самого iPhone X, то производитель уже занят разработкой программного патча для борьбы с проблемой, обнаруженной в первые часы продаж новой модели — когда пользователи выяснили, что сенсорный экран долгожданного смартфона не реагирует на контакты на холоде