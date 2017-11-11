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Смартфон iPhone X

Тонкая зеленая линия перечеркнула репутацию iPhone X

© AFP/ Chris J Ratcliffe
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В социальных сетях появились фото с изображением бракованных экранов самого модного гаджета 2017 года.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Не прошло и недели, как на рынок вышел iPhone X, а пользователи выявили первый значительный недостаток аппаратного обеспечения.

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сайт Mashable, некоторые из первых владельцев iPhone X уже сообщают о выявленных в ходе ежедневного использования проблемах с их премиальными устройствами стоимостью 999 долларов США.

​Так, на некоторых совершенно новых ультрасовременных OLED-дисплеях Apple появилась тонкая вертикальная зеленая линия. Неудивительно, что разочарованные владельцы мобильных устройств зашли в сеть микроблогов Twitter, чтобы поделиться фотографиями проблемы. Недостаток даже был назван "зеленой линией смерти".

Некоторые владельцы iPhone X говорят, что они включили перезапуск и даже использовали функцию восстановления системы на своих устройствах, но это не привело к желаемому результату — раздражающая зеленая полоска остается на экране, несмотря ни на какие действия.

​Есть мнение, пишет сайт, что проблема может быть связана с проблемой отображения пикселей. Сходный тип явлений проявился в прошлом на аналогичных OLED-устройствах, в частности, Samsung Galaxy S7. Все это заставляет склониться к теории, что проблема, скорее всего, является аппаратным сбоем.

Apple, похоже, знает об этой проблеме, поскольку официальная учетная запись компании взаимодействует с некоторыми владельцами iPhone X в Twitter. Один из этих владельцев сказал, что Apple бесплатно заменила его смартфон в магазине Apple Store, но не указал, было бы объяснение о том, что могло бы вызвать данный недостаток.

С соответствующим запросом сайт обратился к компании-производителю, чтобы выяснить, что может вызвать сбой и сколько подобных случаев расследует компания.

​Недостатки не редко встречаются у смартфонов первого серийного выпуска громкой новой версии. У Pixel 2 XL от Google были свои проблемы с дисплеем после выхода на рынок, и один из вариантов другого iPhone от Apple 2017 года — 8 Plus — имел свои проблемы с разбуханием батареи. Пожалуй, самым известным таким случаем следует считать взрывоопасный Samsung Galaxy Note 7.

Что касается самого iPhone X, то производитель уже занят разработкой программного патча для борьбы с проблемой, обнаруженной в первые часы продаж новой модели — когда пользователи выяснили, что сенсорный экран долгожданного смартфона не реагирует на контакты на холоде




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