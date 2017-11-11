"Красивущая": Милена Тачулия в полуфинале "Ты супер! Танцы"

Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия вышла в полуфинал проекта в субботу 11 ноября.

Для того чтобы описать всю грацию и красоту Милены Тачулия, член жюри конкурса "Ты супер! Танцы" Кристина Кретова придумала необычный эпитет "красивущая". В четвертьфинале конкурса Милена вышла исполнить современный танец под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет".

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Судьи четвертьфинала очень высоко оценили ее выступление и сопереживали юной танцовщице из Абхазии.

"Я очень переживал, был вместе с Миленой на сцене. У меня было такое ощущение, что мы все вместе были участниками этого номера. Спасибо, это было очень стильно, очень эмоционально", — сказал один из членов жюри Евгений Папунаишвили.

По признанию Милены Тачулия, ей сначала было трудно овладеть танцем, но затем поняла сюжет, характер танца и как себя вести, исполняя его. Член жюри Анастасия Заворотнюк также поздравила Милену Тачулия с удачным выступлением.

"Старайся развивать то, что в тебе есть, у тебя получается и будет получаться, так тебе страшно идет танцевать", — сказала она.

После того как все участники четвертьфинала исполнили свои номера, они прошли в комнату ожидания для того, чтобы судьи вынесли вердикт, пройдут они в полуфинал конкурса или же нет.

Согласно правилам конкурса из 14 участников члены жюри могли выбрать только четверых, которые проходят в полуфинал. Каждый из судей мог назвать имя только одного полуфиналиста.

Однако трое из четверых членов жюри попросили разрешить выбрать выступавших парами танцовщиков.

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Евгений Папунаишвили назвал имена Кристины Ашастиной и Василия Яковенко, которые продолжат участие в проекте, Анастасия Заворотнюк пропустила в полуфинал выступивших в паре сестер Аню и Яну Михай.

Кристина Кретова выбрала Милену Тачулия для продолжения выступления в конкурсе, а Егор Дружинин Никиту Иванова и Мухамеда Курбанова.

"Больше всего мне нравятся люди, которые делают, казалось бы, невозможное, и для меня сегодня этим человеком стала Милена", — отметила Кретова.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.