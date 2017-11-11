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Выступление Милены Тачулия в четвертьфинале шоу Ты супер!Танцы

"Красивущая": Милена Тачулия в полуфинале "Ты супер! Танцы"

НТВ
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (69)
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Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия вышла в полуфинал проекта в субботу 11 ноября.

Для того чтобы описать всю грацию и красоту Милены Тачулия, член жюри конкурса "Ты супер! Танцы" Кристина Кретова придумала необычный эпитет "красивущая". В четвертьфинале конкурса Милена вышла исполнить современный танец под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет".

Проголосовать за Милену Тачулия можно здесь >>

Судьи четвертьфинала очень высоко оценили ее выступление и сопереживали юной танцовщице из Абхазии.

Выступление Милены Тачулия во втором туре шоу Ты супер!Танцы
Новый образ: стильный танец представила Милена Тачулия на шоу "Ты супер!Танцы"

"Я очень переживал, был вместе с Миленой на сцене. У меня было такое ощущение, что мы все вместе были участниками этого номера. Спасибо, это было очень стильно, очень эмоционально", — сказал один из членов жюри Евгений Папунаишвили.

По признанию Милены Тачулия, ей сначала было трудно овладеть танцем, но затем поняла сюжет, характер танца и как себя вести, исполняя его. Член жюри Анастасия Заворотнюк также поздравила Милену Тачулия с удачным выступлением.

"Старайся развивать то, что в тебе есть, у тебя получается и будет получаться, так тебе страшно идет танцевать", — сказала она.

После того как все участники четвертьфинала исполнили свои номера, они прошли в комнату ожидания для того, чтобы судьи вынесли вердикт, пройдут они в полуфинал конкурса или же нет.

Согласно правилам конкурса из 14 участников члены жюри могли выбрать только четверых, которые проходят в полуфинал. Каждый из судей мог назвать имя только одного полуфиналиста.

Однако трое из четверых членов жюри попросили разрешить выбрать выступавших парами танцовщиков.

Проголосовать за другого участника из Абхазии Леона Капба можно здесь >>

Ассорти из танцев: Милена Тачулия рассказала о подготовке к Ты супер! Танцы
© Sputnik.
Ассорти из танцев: Милена Тачулия рассказала о подготовке к "Ты супер!Танцы"

Евгений Папунаишвили  назвал имена Кристины Ашастиной и Василия Яковенко, которые продолжат участие в проекте, Анастасия Заворотнюк пропустила в полуфинал выступивших в паре сестер Аню и Яну Михай.

Кристина Кретова выбрала Милену Тачулия для продолжения выступления в конкурсе, а Егор Дружинин Никиту Иванова и Мухамеда Курбанова.

"Больше всего мне нравятся люди, которые делают, казалось бы, невозможное, и для меня сегодня этим человеком стала Милена", — отметила Кретова.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (69)

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