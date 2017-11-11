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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Во всем виновата химия: Трамп предрек себе отличные отношения с Путиным

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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Владимиру Путину и Дональду Трампу не удалось провести официальную встречу на полях саммита АТЭС, но у них состоялась непродолжительная беседа.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Дональд Трамп выразил уверенность, что у него могут сложиться отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, чего, по его мнению, не удалось сделать его предшественнику Бараку Обаме, которому это не удалось из-за отсутствия "химии", передает РИА Новости.

"Думаю, что у меня с президентом Путиным могут быть отличные отношения, и это будет прекрасно для обеих стран… Хиллари попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку "перезагрузки", это было просто смешно", — сказал журналистам Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik. Михаил Климентьев
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Трамп имел в виду известный эпизод, когда госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую "кнопку перезагрузки", на которой по ошибке было написано по-русски: "перегрузка".

"Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было "химии". У них (с Путиным — ред.) не было правильной "химии". И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет "химии". Например, с некоторыми из вас", — обратился Трамп к представителям СМИ.

"У Обамы не было правильной "химии" с Путиным. А Хиллари это было совсем не под силу", — добавил президент США.




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