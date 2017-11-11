Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Известного телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым, рассматривается версия самоубийства, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, телеведущий покончил с собой", — сказал собеседник агентства. По его словам, рядом с телом Ноткина нашли ружье. Причины и обстоятельства его смерти устанавливают следователи.

Телеведущий Борис Ноткин давно страдал от онкологического заболевания, сказал главный редактор газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, общавшийся с Ноткиным за несколько дней до его смерти.

"Буквально два или три дня назад я с ним разговаривал. Мы с ним долго разговаривали, минут, наверное, 20 или 30, о нравственных принципах в журналистике, о том, что можно, как нужно писать… Он был в абсолютно нормальном состоянии, может быть, чуть-чуть какая-то отрешенность была, подавленность. Но он давно болел", — сказал Гусев.

На вопрос, была ли это онкология, Гусев ответил утвердительно.

Ноткин один из руководителей канала "ТВ Центр", ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин" на телеканале.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России, следователи работают на месте обнаружения тела журналиста, обстоятельства случившегося устанавливаются.