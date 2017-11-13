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Последствия землетрясения в Иране, архивное фото

Жертвами крупного землетрясения в Иране стали более 200 человек

© Sputnik. Р. Мангасарян
Новости
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Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Крупное землетрясение магнитудой 7,2 баллов произошло в Иране, жертвами которого стали более 160 человек, свыше 1,5 тысяч человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах (Иран). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Под обломками обрушившихся зданий остаются люди, власти страны проводят спасательные операции. Есть опасения, что число жертв продолжит расти. В некоторых населенных пунктах произошли отключения электроэнергии, была нарушена телекоммуникационная система.

Крова лишились около 70 тысяч жителей Ирана. По последним данными, в стране в результате землетрясения погибло шесть человек.

Как отмечают местные СМИ, подземные толчки чувствовались не только в Ираке и Иране, но и в других странах, таких как Кувейт, ОАЭ и Израиль. Никаких жертв и разрушений в этих странах зафиксировано не было.




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