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Проданная с молотка гитара Боба Дилана

За гитару Боба Дилана на аукционе выручили почти 400 тысяч долларов

© AP Photo. LM Otero, File
Новости
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Боб Дилан – культовая фигура в рок-музыке играл на этом инструменте более десяти лет.

СУХУМ, 12 ноя — Sputnik. Гитару музыканта Боба Дилана продали за 396,5 тысяч долларов в Далласе (штат Техас), передает Sputnik Беларусь.

По данным на сайте аукционного дома Heritage Auctions, Дилан приобрел акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Легендарный поэт и музыкант играл на ней более десяти лет. В конце 1970-х он продал инструмент своему гитарному мастеру. Он, в свою очередь, сохранил чек. На тот момент стоимость инструмента составила 500 долларов.

В субботу Heritage Auctions провел торги. Имя покупателя "звездной" гитары не разглашается.

Боб Дилан – культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны в США.

В 2016 году американскому поэту и исполнителю была присуждена Нобелевская премия по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".




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