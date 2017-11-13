Евросоюз вводит оружейное эмбарго против Венесуэлы

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник введут оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Главы МИД без обсуждения в понедельник введут ограничительные меры в отношении Венесуэлы, передает РИА Новости.

Ожидается, что будет одобрено оружейное эмбарго, под запрет попадут поставки оборудования, которое можно использоваться для внутренних репрессий и электронного слежения.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС также одобрят нормативный документ, позволяющий при необходимости вводить индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле — запрет на въезд в ЕС и заморозку находящихся в Евросоюзе активов.