Глава Европарламента: за выход из ЕС Лондон должен выплатить около 60 млрд евро

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Не менее 60 миллиардов евро должна выплатить Великобритания при выходе из Евросоюза, заявил глава Европарламента Антонио Таяни, передает РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

"По меньшей мере 60 миллиардов евро", — заявил Таяни в интервью изданиям, отвечая на вопрос о сумме выплат Великобритании за выход из ЕС. По словам Таяни, если будет выплачена меньшая сумма, то разницу придется покрыть гражданам других европейских стран.

Глава ЕП также отметил, что осуществить Brexit до марта 2019 года будет возможно лишь в том случае, если до конца 2017 года удастся достичь рамочного соглашения по трем важнейшим пунктам: правам граждан ЕС в Великобритании, урегулированию границы между Ирландией и Северной Ирландией и окончательному расчету суммы «отступных» для Великобритании.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ, эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро. Ранее газета Telegraph сообщала, что Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза. В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.