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Песков: большая пресс-конференция Путина состоится в конце декабря

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что точной даты большой пресс-конференции пока нет, но ясно одно: она состоится в декабре.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Ежегодняя пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что ежегодная пресс-конференция президента может состояться 14 декабря.

"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.

При этом он уточнил, что пока даты конференции нет.

"Да, даты нет", — сказал пресс-секретарь президента.




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