Песков: большая пресс-конференция Путина состоится в конце декабря

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Ежегодняя пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что ежегодная пресс-конференция президента может состояться 14 декабря.
"Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре", — сказал Песков.
При этом он уточнил, что пока даты конференции нет.
"Да, даты нет", — сказал пресс-секретарь президента.