СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2018

Если WADA не восстановит РУСАДА в правах, то Российскую сборную не допустят до Олимпиады-2018.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, сказал немецкий журналист Хайо Зеппельт, сообщает РИА Новости.

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Если такое решение будет принято, это может привести к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.

По словам Зеппельта, "Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб".

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Агентство также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА рассмотрят 16 ноября. Российские власти многократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Окончательное решение о допуске России к участию в Олимпиаде-2018 должно быть принято на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря.