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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом

Путин и Эрдоган дали оценку нынешним отношениям между Россией и Турцией

© Sputnik. Алексей Никольский
Новости
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи провели переговоры, в поездке лидера Турции сопровождают глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Отношения России и Турции можно считать полностью восстановленными, сказал Владимир Путин перед началом встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, передает РИА Новости.

"Подчеркну в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа)
© Sputnik. Сергей Гунеев
Встреча Путина и Эрдогана: все еще впереди

Он отметил, что после наблюдавшегося падения товарооборота в 2016 году, за первые восемь-девять месяцев текущего года рост зафиксирован более чем на треть. Как отметил президент РФ, с Турцией ведется работа практически во всех направлениях, в том числе в вопросах урегулирования сирийского кризиса. Российский лидер поблагодарил Эрдогана за визит

В свою очередь, президент Турции отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются с каждым днем.

"Наши двусторонние отношения и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее. С каждым днем все больше и больше развиваются наши отношения в политическом, военном, торговом сотрудничестве", — отметил Эрдоган.

Он отметил, что все чаще осуществляются контакты между двумя странами на высшем уровне, и выразил уверенность, что нынешняя встреча пройдет эффективно.




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