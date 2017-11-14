RT America внесли в список иностранных агентов в США

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Россия рассматривает принуждение RT America к регистрации иностранным агентом как недружественный шаг, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Москва жестко ответит США за давление на RT и Sputnik

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. Название появилось в реестре под порядковым номером 6485 в понедельник, датой регистрации указано 10 ноября. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

"Я очень уважаю свободу прессы. Это одно из незыблемых прав американских граждан, и я считаю, что и российских. Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг", — сказал посол.