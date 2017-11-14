В России откроется первое крипто-детективное агентство

Первый пилотный филиал новой государственной структуры заработает на площадке ВГУЭС 1 декабря во Владивостоке.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Пилотный филиал первого в России крипто-детективного агентства откроется во Владивостоке 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС, на площадке которого стартует проект.

Постановление о создании крипто-детективного агентства принято Госдумой РФ. Как ожидается, в марте 2018 года будут подготовлены законодательные основы.

"Крипто-детективное агентство будет оказывать консультационную помощь жителям Дальнего Востока в сфере криптовалюты и профилактики киберпреступлений. Агентство будет собирать информацию о российских компаниях, намеревающихся выйти на ICO (первичное размещение криптовалют). Информация будет храниться в специальном реестре. Руководителем агентства будет генерал-майор полиции в отставке Александр Бондаренко", — говорится в сообщении.

Перед организацией будет стоять несколько задач: отслеживание сайтов, бирж и кошельков, появляющихся в зоне ДФО, проведение семинаров с желающими заниматься майнингом и работой с криптовалютами.

Первый пилотный филиал этой государственной структуры заработает на площадке ВГУЭС 1 декабря. В штат организации планируется включить 50 профессиональных IT-специалистов, также планируется привлечь к работе студентов вуза.

Во ВГУЭС уже открыт набор на экспресс-курс "Криптовалюта и блокчейн технологии" с 24-25 ноября.