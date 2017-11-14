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Прогулка по набережной Сочи

Шестнадцать человек пострадали, один погиб при пожаре в Сочи

© Sputnik. Алексей Майшев
Новости
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Пострадавшие при пожаре в общежитии в Сочи, в том числе двое детей, поступили в больницы с ожогами и отравлениями.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Шестнадцать человек, в том числе два ребенка, пострадали при пожаре в общежитии в Центральном районе Сочи, еще один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"За медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе два ребенка, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства, добавив, что еще один человек погиб.

По его словам, на месте пожара сейчас проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Огонь на высшей фазе распространился на площади 300 квадратных метров.

На Ареде загорелся дом, огонь перешел на соседнее общежитие. Пожар виден с разных точек города.. В 09:22 14.11 диспетчеру «01» Сочинского ПСГ поступило сообщение о возгорании пристройки к жилому пятиэтажному зданию, по адресу: Центральный район, ул. Чебрикова. • Предварительная площадь пожара 200 м2. — Для тушения пожара задействовано 11 единиц техники, 42 человека личного состава. Благодарим подписчиков за фото и видео. ⬅️ ЛИСТАЙТЕ ➡️ • 🚩Присылайте 📷 и 📹 материал нам в Директ!🚩 • #ЧП #Дтп #ТипичныйСочи #Полиция #Мвд #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Сочи2014 #любимыйсочи #сочи2017 #Краснодарскийкрай #Краснодар

Публикация от ЧП | ДТП | СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) Ноя 13 2017 в 11:16 PST

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы 50 человек.




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