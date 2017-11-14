Шестнадцать человек пострадали, один погиб при пожаре в Сочи

Пострадавшие при пожаре в общежитии в Сочи, в том числе двое детей, поступили в больницы с ожогами и отравлениями.
СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Шестнадцать человек, в том числе два ребенка, пострадали при пожаре в общежитии в Центральном районе Сочи, еще один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"За медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе два ребенка, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства, добавив, что еще один человек погиб.
Пресс-конференция, посвященная предстоящему XI Северокавказскому открытому фестивалю кино и телевидения "Кунаки", который пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 14 ноября.