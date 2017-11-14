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Последнее пленарное заседание Госдумы РФ

Вице-спикер Госдумы рассказал, когда примут закон о СМИ-иноагентах

© Sputnik. Сергей Кузнецов
Новости
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Госдума РФ в среду примет и направит в Совет Федерации закон о СМИ-иностранных агентах.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Иностранные СМИ в России будут регистрироваться в качестве иностранного агента, в случае их отказа на них распространятся нормы соответствующего закона об НКО, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает РИА Новости.

Телеканал Russia Today
© Sputnik. Евгений Биятов
RT America внесли в список иностранных агентов в США

"На СМИ, признанные Минюстом иностранным агентом, распространяются те нормы, которые содержаться в соответствующем законе об иностранных агентах, касающиеся НКО", — заявил Толстой журналистам.

Он также добавил, что в этих же нормах "есть необходимость маркировки материалов".

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, то есть иностранные СМИ, не корпункт, могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц, или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — зачитал текст поправки Толстой.

Он пояснил, что решение о признании СМИ иностранным агентом будет принимать Минюст.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. В МИД РФ заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.




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