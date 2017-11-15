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Самолет L-410, архивное фото

Самолет рухнул в Хабаровске: шесть человек погибли

РИА Новости/Аврора
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Самолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в момент захода на посадку, выжил только один ребенок.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Пассажирский самолет L-410 в Хабаровском крае потерпел крушение, выжил только один ребенок, сообщают местные службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.

По информации службы, на борту находилось два члена экипажа и пятеро пассажиров. Выжила четырехлетняя девочка. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Самолет, который следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан заходил на посадку в поселке Нелькан. В двух километрах от аэропорта он пропал с экрана радаров. Как отметили в МЧС, не достигнув взлетно-посадочной полосы, самолет совершил жесткую посадку. Фюзеляж оказался разрушен, но пожара не произошло.

Погода на момент инцидента была хорошая.

Сообщается, что воздушное судно принадлежит "Хабаровским авиалиниям".

На место катастрофы прибыли представители местной администрации, работают медики, спасатели и полиция. По факту крушения возбуждено уголовное дело.




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