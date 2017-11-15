Эрика Кварчия стала первой на турнире по настольному теннису в Самаре

Международный турнир по настольному теннису на призы губернатора Самарской области среди спортсменов не старше 16 лет прошел в Самаре с 8 по 12 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Эрика Кварчия заняла первые места в личном и командном зачете в Международном турнире по настольному теннису. Об этом победительница рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Победа была нелегкая. Я обыграла в финале девочку, которой раньше всегда проигрывала. Сейчас выиграла, я была настроена решительно. Соревнования были серьезные для меня", — отметила Кварчия.

Юная теннисистка провела поединки с двенадцатью соперниками.

"Победы в поединках были нелегкие, но я смогла одолеть их", — констатирует она.

Эрика Кварчия выступает за сборную Самары по настольному теннису. Она рассказала, что два года назад в Сухуме побывал тренер этой сборной, который заметил ее игру и пригласил в свою команду.

"И вот я уже два года здесь нахожусь. Поначалу было тяжело. Две тренировки почти каждый день. Иногда не выдерживала, но уже привыкла, и намного легче стало", — призналась она.

В ближайших планах Эрики Кварчия участие в соревнованиях на Кубок Москвы. Готовится каждый день: утренняя тренировка длится три часа, два часа Эрика отдыхает и потом идет на вторую тренировку.

"Готовлюсь серьезно. Еду в Москву. Тоже очень серьезный турнир там, хотелось бы войти в тройку победителей. Потом буду участвовать в Чемпионате России. Трудно будет, потому что там старшая возрастная группа. И если попаду на Чемпионат России, буду выступать за Россию на Чемпионате Европы", — поделилась планами теннисистка.

Эрика заметила, что к соревнованиям готовится не только физически, но и морально.

"Больше всего морально, потому что переживаю, но, когда выхожу на корт, успокаиваю себя. Просто начинаю бороться. Говорю себе, если проиграю, лучше не будет. Я борец, трусихой здесь быть никак нельзя, — сказала Кварчия. — Поддерживают родители, отец. Они очень сильно на меня влияют. Придает мне бодрости и уверенности их поддержка. Хотелось бы вернуться в Абхазию, но ради спорта сама себе выбрала такой жизненный путь".

Международный турнир по настольному теннису на призы губернатора Самарской области среди спортсменов не старше 16 лет прошел в Самаре с 8 по 12 ноября. В нем участвовало более 100 спортсменов из 5 стран — 10 команд из Казахстана, Молдавии, России, Белоруссии и Азербайджана.