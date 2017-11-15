Биткоин снова вырос в цене

Мнения о криптовалюте разнятся: кто-то считает, что это мыльный пузырь, который в ближайшее время лопнет, а кто-то - что это начало эры криптовалют.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Цена на криптовалюту биткоин в среду снова поднялась до 7 тысяч долларов США, передает Sputnik Беларусь.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Криптовалюты в РФ предложили разделить на две группы

Пять дней назад биткоин упал ниже этой отметки – за несколько дней криптовалюта потеряла в цене 1,5 тысячи долларов, 12 ноября за нее давали 5,6 тысячи.

В среду биткоин на бирже Bitfinex торговался на уровне 7,07 тысячи долларов, на BitStamp – 7,18 тысячи, на Poloniex – 7,07 тысячи долларов.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет более 218 миллиардов долларов.

Биткоин традиционно занимает первое место по капитализации – 119 миллиардов долларов (более 54 рынка криптовалют), на втором месте – Ethereum (32 миллиарда), на третьем – Bitcoin Cash (21 миллиард).